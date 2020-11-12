COVID-19 в регионах. В лидерах по заболевшим за сутки Запорожская, Киевская области и Киев

Меньше всего заболевших за все время эпидемии было зафиксировано в Луганской, Кировоградской и Херсонской областях

За 12 ноября наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом было зарегистрировано в Киеве (931), а также в Запорожской (799) и Киевской (700) областях. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше 100 заболевших за минувшие сутки было выявлено только в Луганской области (84).

Динамика по областям:

Киев – всего 47 563 (за сутки 931);

Винницкая область – 13 153 (183);

Волынская область – 17 610 (374);

Днепропетровская область – 19 169 (479);

Донецкая область – 15 478 (412);

Житомирская область – 20 589 (395);

Закарпатская область – 18 470 (414);

Запорожская область – 16 084 (799);

Ивано-Франковская область – 26 252 (609);

Киевская область – 22 431 (700);

Кировоградская область – 3422 (142);

Луганская область – 4822 (84);

Львовская область – 35 535 (547);

Николаевская область – 11 373 (281);

Одесская область – 30 704 (663);

Полтавская область – 13 767 (624);

Ровенская область – 23 585 (550);

Сумская область – 16 101 (439);

Тернопольская область – 22 798 (249);

Харьковская область – 45 469 (521);

Херсонская область – 6272 (197);

Хмельницкая область – 21 392 (566);

Черкасская область – 11 323 (260);

Черновицкая область – 26 699 (398);

Черниговская область – 10 804 (240).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

11 ноября в стране ввели карантин выходного дня – теперь по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

За прошедшие сутки, 11 ноября, в Украине выявили более 11 000 заболевших COVID-19, а за все время эпидемии – больше полумиллиона инфицированных.

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Дарья Мостовая

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