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COVID-19. В Украине четыре дня подряд суточная заболеваемость на высоком уровне

COVID-19. В Украине четыре дня подряд суточная заболеваемость на высоком уровне - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
14.06.2020, 09:07

В Украине зафиксировали 31 154 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Высокая суточная заболеваемость держится четыре день подряд

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 648 человек (сутками ранее - 753), 106 пациентов выздоровели (406), умерли (10). Об этом говорится в сообщении СНБО.

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За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 31 154 заболевших, 889 инфицированных умерли. Побороть болезнь удалось 14 082 человеку.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области – 139, Закарпатской - 49 случаев, Киеве – 66.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

Читайте также: Коронавирус. В Украине будут по-новому определять выздоровевших

Владислав Сердюк
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Украина карантин коронавирус COVID-19
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