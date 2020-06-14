COVID-19. В Украине четыре дня подряд суточная заболеваемость на высоком уровне

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 648 человек (сутками ранее - 753), 106 пациентов выздоровели (406), 9 умерли (10). Об этом говорится в сообщении СНБО.

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За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 31 154 заболевших, 889 инфицированных умерли. Побороть болезнь удалось 14 082 человеку.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области – 139, Закарпатской - 49 случаев, Киеве – 66.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

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