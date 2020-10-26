COVID-19. В Украине выявили рекордное число заболевших правоохранителей за сутки

По данным МВД, наибольшее количество инфицированных правоохранителей за последние сутки – в двух областях и Киеве

За минувшие сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом среди правоохранителей – 471, двое – умерли. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В течение выходных зафиксировали – 559 правоохранителей заразились COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зарегистрировано в Днепропетровской области (32), в Запорожской области (41) и в Киеве (37).

Всего с начала эпидемии заболели 11 042 человек, выздоровели – 10 216, умерли – 28.

Лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.

В конце мая МВД просило около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило эти средства.

Читайте также: Ведомству Авакова дали еще 2 млрд грн из фонда "на коронавирус" – СМИ

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.