COVID-19. В Украине выявили рекордное число заболевших правоохранителей за сутки
По данным МВД, наибольшее количество инфицированных правоохранителей за последние сутки – в двух областях и Киеве
За минувшие сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом среди правоохранителей – 471, двое – умерли. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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В течение выходных зафиксировали – 559 правоохранителей заразились COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зарегистрировано в Днепропетровской области (32), в Запорожской области (41) и в Киеве (37).
Всего с начала эпидемии заболели 11 042 человек, выздоровели – 10 216, умерли – 28.
Лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.
- В конце мая МВД просило около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило эти средства.
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