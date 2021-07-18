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COVID-19. За сутки в Украине выявили 229 случаев, в двух областях ни одного заболевшего

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 08:15
COVID-19. За сутки в Украине выявили 229 случаев, в двух областях ни одного заболевшего - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине выявили 229 заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, 17 июля (днем ранее – 591 случай COVID-19). При этом, в Закарпатской и Черниговской областях ни одного заболевшего за сутки не зарегистрировали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

За сутки в Украине умерли восемь больных COVID-19 (днем ранее – 16), выздоровел – 41 (676), были госпитализированы – 382 (438).

По всей стране сделали 26 082 теста на коронавирус (41 372): методом ПЦР – 13 429 (18 006), ИФА – 3158 (8718), экспресс-тестов на антиген – 9495 (14 648).

На 17 июля в Украине выявили 2 244 495 заболевших COVID-19, умерли 52 726 инфицированных, выздоровели – 2 181 198.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 43 больных COVID-19 в сутки (днем раньше – 171)
Винницкая область – 19 (21);
Волынская – 4 (1)
Днепропетровская – 50 (40);
Донецкая – 13 (26)
Житомирская – 11 (11);
Закарпатская – 0 (2)
Запорожская – 10 (30)
Ивано-Франковская – 6 (10);
Киевская – 17 (33);
Кировоградская – 2 (3);
Луганская – 1 (12);
Львовская – 8 (24)
Николаевская – 9 (10)
Одесская – 35 (60);
Полтавская – 6 (7)
Ровенская – 3 (7); 
Сумская – 17 (17);
Тернопольская – 1 (2)
Харьковская – 11 (35);
Херсонская – 15 (21);
Хмельницкая – 5 (5);
Черкасская – 8 (21);
Черновицкая – 5 (9);
Черниговская – 0 (13).

Нет данных по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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