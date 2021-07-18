COVID-19. За сутки в Украине выявили 229 случаев, в двух областях ни одного заболевшего

В Украине выявили 229 заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, 17 июля (днем ранее – 591 случай COVID-19). При этом, в Закарпатской и Черниговской областях ни одного заболевшего за сутки не зарегистрировали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

За сутки в Украине умерли восемь больных COVID-19 (днем ранее – 16), выздоровел – 41 (676), были госпитализированы – 382 (438).

По всей стране сделали 26 082 теста на коронавирус (41 372): методом ПЦР – 13 429 (18 006), ИФА – 3158 (8718), экспресс-тестов на антиген – 9495 (14 648).

На 17 июля в Украине выявили 2 244 495 заболевших COVID-19, умерли 52 726 инфицированных, выздоровели – 2 181 198.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 43 больных COVID-19 в сутки (днем раньше – 171)

Винницкая область – 19 (21);

Волынская – 4 (1)

Днепропетровская – 50 (40);

Донецкая – 13 (26)

Житомирская – 11 (11);

Закарпатская – 0 (2)

Запорожская – 10 (30)

Ивано-Франковская – 6 (10);

Киевская – 17 (33);

Кировоградская – 2 (3);

Луганская – 1 (12);

Львовская – 8 (24)

Николаевская – 9 (10)

Одесская – 35 (60);

Полтавская – 6 (7)

Ровенская – 3 (7);

Сумская – 17 (17);

Тернопольская – 1 (2)

Харьковская – 11 (35);

Херсонская – 15 (21);

Хмельницкая – 5 (5);

Черкасская – 8 (21);

Черновицкая – 5 (9);

Черниговская – 0 (13).

Нет данных по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

17 июля представитель Белого дома заявил, что США отправили Украине 2 млн доз вакцины Moderna.

В тот же день регуляторы ЕС и США обновили статистику возможных опасных побочек от вакцин против COVID-19.

Читайте также: В Украине во время пятого этапа вакцинации разрешат прививать детей

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.