COVID-19. За сутки в Украине выявили 229 случаев, в двух областях ни одного заболевшего
В Украине выявили 229 заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, 17 июля (днем ранее – 591 случай COVID-19). При этом, в Закарпатской и Черниговской областях ни одного заболевшего за сутки не зарегистрировали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.
За сутки в Украине умерли восемь больных COVID-19 (днем ранее – 16), выздоровел – 41 (676), были госпитализированы – 382 (438).
По всей стране сделали 26 082 теста на коронавирус (41 372): методом ПЦР – 13 429 (18 006), ИФА – 3158 (8718), экспресс-тестов на антиген – 9495 (14 648).
На 17 июля в Украине выявили 2 244 495 заболевших COVID-19, умерли 52 726 инфицированных, выздоровели – 2 181 198.
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 43 больных COVID-19 в сутки (днем раньше – 171)
Винницкая область – 19 (21);
Волынская – 4 (1)
Днепропетровская – 50 (40);
Донецкая – 13 (26)
Житомирская – 11 (11);
Закарпатская – 0 (2)
Запорожская – 10 (30)
Ивано-Франковская – 6 (10);
Киевская – 17 (33);
Кировоградская – 2 (3);
Луганская – 1 (12);
Львовская – 8 (24)
Николаевская – 9 (10)
Одесская – 35 (60);
Полтавская – 6 (7)
Ровенская – 3 (7);
Сумская – 17 (17);
Тернопольская – 1 (2)
Харьковская – 11 (35);
Херсонская – 15 (21);
Хмельницкая – 5 (5);
Черкасская – 8 (21);
Черновицкая – 5 (9);
Черниговская – 0 (13).
Нет данных по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 17 июля представитель Белого дома заявил, что США отправили Украине 2 млн доз вакцины Moderna.
- В тот же день регуляторы ЕС и США обновили статистику возможных опасных побочек от вакцин против COVID-19.
Читайте также: В Украине во время пятого этапа вакцинации разрешат прививать детей
Комментарии