COVID. В Украине за сутки зафиксировали 7500 заболевших и в два раза больше выздоровевших
Вчера, 13 мая, в Украине выявили 7562 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6813), выздоровели 15 958 пациентов (днем ранее – 19 507). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Госпитализированы 2195 человек (сутками ранее – 2569), 287 пациентов умерли (сутками ранее – 346).
Официально за 13 мая сделаны 79 452 теста на коронавирус (89 490 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 33 889 (35 366), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 118 (15 261), экспресс-тестов на антиген – 31 445 (38 863).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 143 448 заболевших COVID-19, из них 1 832 601 выздоровел, 47 620 человек умерли.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 681 (726 сутками ранее);
Винницкая – 126 (128);
Волынская – 228 (226);
Днепропетровская – 487 (553);
Донецкая – 445 (587);
Житомирская – 211 (118);
Закарпатская – 105 (104);
Запорожская –301 (432);
Ивано-Франковская – 186 (170);
Киевская – 301 (260);
Кировоградская – 127 (117);
Луганская – 186 (126);
Львовская – 350 (259);
Николаевская – 285 (244);
Одесская – 368 (196);
Полтавская – 325 (307);
Ровенская – 357 (459);
Сумская – 249 (159);
Тернопольская – 200 (129);
Харьковская – 665 (635);
Херсонская – 250 (158);
Хмельницкая – 334 (232);
Черниговская – 251 (87);
Черновицкая – 95 (74);
Черкасская – 449 (327).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- 12 мая главный санврач Ляшко заявил, что в Украине сейчас разрабатывают три вакцины от COVID-19.
- 13 мая все области Украины перешли в желтую зону карантина.
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