COVID. В Украине за сутки зафиксировали 7500 заболевших и в два раза больше выздоровевших

Вчера, 13 мая, в Украине выявили 7562 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6813), выздоровели 15 958 пациентов (днем ранее – 19 507). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Госпитализированы 2195 человек (сутками ранее – 2569), 287 пациентов умерли (сутками ранее – 346).

Официально за 13 мая сделаны 79 452 теста на коронавирус (89 490 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 33 889 (35 366), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 118 (15 261), экспресс-тестов на антиген – 31 445 (38 863).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 143 448 заболевших COVID-19, из них 1 832 601 выздоровел, 47 620 человек умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 681 (726 сутками ранее);

Винницкая – 126 (128);

Волынская – 228 (226);

Днепропетровская – 487 (553);

Донецкая – 445 (587);

Житомирская – 211 (118);

Закарпатская – 105 (104);

Запорожская –301 (432);

Ивано-Франковская – 186 (170);

Киевская – 301 (260);

Кировоградская – 127 (117);

Луганская – 186 (126);

Львовская – 350 (259);

Николаевская – 285 (244);

Одесская – 368 (196);

Полтавская – 325 (307);

Ровенская – 357 (459);

Сумская – 249 (159);

Тернопольская – 200 (129);

Харьковская – 665 (635);

Херсонская – 250 (158);

Хмельницкая – 334 (232);

Черниговская – 251 (87);

Черновицкая – 95 (74);

Черкасская – 449 (327).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

12 мая главный санврач Ляшко заявил, что в Украине сейчас разрабатывают три вакцины от COVID-19.

13 мая все области Украины перешли в желтую зону карантина.

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Дарья Мостовая

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