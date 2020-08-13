Дела Майдана. Суд взялся за экс-чиновника МВД и командира роты Беркута

Суд разрешил спецрасследование против командира роты "Беркута" и заочно арестовал экс-чиновника МВД

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-директора Департамента материального обеспечения МВД по делу о поставках из России спецсредств во время Революции достоинства на Майдане. Следователи ГБР будут вести специальное досудебное расследование против экс-командира роты "Беркута". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Экс-беркутовец подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на ул. Институтской по сговору с другими правоохранительными органами убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений - превышение полномочий, незаконное препятствование организации и проведению собрания, создание террористической группы.

В ведомстве добавили, что подозреваемый скрывается от органов следствия и объявлен в международный розыск.

Также суд заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД по делу о поставках из России специальных средств и их дальнейшем использовании во время событий 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

Экс-чиновник МВД подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

Решение суда о взятии экс-чиновника под стражу дает право начать процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

9 июня двум бывшим служащим спецподразделения "Беркут" ГУ МВД в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.

в фальсификации доказательств против участника Евромайдана. 22 июня экс-милиционер получил подозрение за преследования протестующих.

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Наталия Софиенко

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