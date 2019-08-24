Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

День независимости. Что говорят жители в оккупированном Луганске

День независимости. Что говорят жители в оккупированном Луганске - Фото
Луганск (фото - LIGA.net)
24.08.2019, 14:02

Местные жители в оккупации рассказали LIGA.net о настроениях и ожиданиях в День независимости

Проукраински настроенные жители временно оккупированного Луганска сегодня отмечают День независимости Украины. Об этом LIGA.net сообщили местные жители на правах анонимности.

"Конечно, помним, отмечаем, но в своем кругу, кому доверяем, дома. Все в "рамках", никакой символики на улицах, это понятно, почему", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Читайте также: Зеленский об агрессии РФ: Представьте, сосед отобрал у вас детей

По словам другого собеседника, День независимости – "это основополагающий праздник для страны, а моя страна - Украина". "Нельзя размениваться такими понятиями", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, помнят ли многие о празднике, луганчанин Сергей сказал с иронией: "Помнят многие, особенно пенсионеры, которые ездят за украинскими пенсиями. Они все это помнят прекрасно. Но если серьезно, то хотелось, чтобы Украина сюда по-настоящему вернулась, ждем".

24 августа в Украине ежегодно отмечается День независимости.

Читайте также: Глава МИД Литвы поздравил украинцев с Днем независимости - видео

Напишите нам
Украина Луганск день независимости луганчане
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 