День независимости. Что говорят жители в оккупированном Луганске

Луганск (фото - LIGA.net)

Проукраински настроенные жители временно оккупированного Луганска сегодня отмечают День независимости Украины. Об этом LIGA.net сообщили местные жители на правах анонимности.

"Конечно, помним, отмечаем, но в своем кругу, кому доверяем, дома. Все в "рамках", никакой символики на улицах, это понятно, почему", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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По словам другого собеседника, День независимости – "это основополагающий праздник для страны, а моя страна - Украина". "Нельзя размениваться такими понятиями", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, помнят ли многие о празднике, луганчанин Сергей сказал с иронией: "Помнят многие, особенно пенсионеры, которые ездят за украинскими пенсиями. Они все это помнят прекрасно. Но если серьезно, то хотелось, чтобы Украина сюда по-настоящему вернулась, ждем".

24 августа в Украине ежегодно отмечается День независимости.

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