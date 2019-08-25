День независимости. Сколько людей обратились за медпомощью

Фото: LIGA.net

Во время празднования Дня независимости к волонтерам Красного Креста Украины, дежурившим в центре Киева, обратились за помощью 15 человек. Об этом LIGA.net сообщил заместитель командира сводного отряда быстрого реагирования ККУ Дмитрий Логинов.

На Марше защитников дежурили 18 волонтеров и две машины скорой помощи ККУ, общее время их дежурства составило пяти часов.

Всем обратившимся была оказана помощь на месте. Десять человек затем передали бригадам экстренной медицинской помощи, не менее четырех пострадавших госпитализировали.

Обратившиеся жаловались на сердце и проблемы с давлением.

24 августа в Киеве прошел Марш защитников, приуроченный к 28-й годовщине Дня независимости Украины.







