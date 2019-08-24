В Киеве проходит Марш защитников: фото и видео

обновлено

24 августа в Киеве проходит Марш защитников, приуроченный к 28-му Дню независимости Украины. Онлайн-трансляцию шествия ведет Радио Свобода.

Марш защитников проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших. Об этом сообщал общественный активист Андрей Медведько.

На Марше защитников присутствуют корреспонденты LIGA.net.

Читайте также: Ветераны и ОПУ договорились о марше на День Независимости

Как сообщает корреспондент LIGA.net, участники Марша защитников непрерывно хлопают и поют гимн, а также приветствуют украинских воинов, крича: "Парни, вы наши герои!" и "Украина прежде всего!".

Участник марша Сергей рассказал о своих эмоциях корреспонденту LIGA.net: "Тут прям энергетика, любите Украину, прям прочувствовал".

Отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net, сколько человек принимают участие в Марше, в Нацполиции ответили, что более 20 000: "По состоянию на 12:40 нарушений правопорядка не отмечено".

Участники Марша защитников поют гимн.

15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.

16 августа стало известно, что режиссерами Шествия достоинства назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

Смотрите также: В Киеве прошло Шествие достоинства: фото и видео