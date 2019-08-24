В Киеве проходит Марш защитников: фото и видео

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Марш приурочен к 28-му Дню независимости

обновлено

24 августа в Киеве проходит Марш защитников, приуроченный к 28-му Дню независимости Украины. Онлайн-трансляцию шествия ведет Радио Свобода.

Марш защитников проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших. Об этом сообщал общественный активист Андрей Медведько.

На Марше защитников присутствуют корреспонденты LIGA.net.

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Как сообщает корреспондент LIGA.netучастники Марша защитников непрерывно хлопают и поют гимн, а также приветствуют украинских воинов, крича: "Парни, вы наши герои!" и "Украина прежде всего!". 

Участник марша Сергей рассказал о своих эмоциях корреспонденту LIGA.net: "Тут прям энергетика, любите Украину, прям прочувствовал". 

Отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net, сколько человек принимают участие в Марше, в Нацполиции ответили, что более 20 000: "По состоянию на 12:40 нарушений правопорядка не отмечено".  

Участники Марша защитников поют гимн. 

  • 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.
  • 16 августа стало известно, что режиссерами Шествия достоинства назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.
  • 23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

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Теги: день независимости, марш защитников
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