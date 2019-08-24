В Киеве проходит Марш защитников: фото и видео

24 августа в Киеве проходит Марш защитников, приуроченный к 28-му Дню независимости Украины. Онлайн-трансляцию шествия ведет Радио Свобода.
Марш защитников проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших. Об этом сообщал общественный активист Андрей Медведько.
На Марше защитников присутствуют корреспонденты LIGA.net.
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Как сообщает корреспондент LIGA.net, участники Марша защитников непрерывно хлопают и поют гимн, а также приветствуют украинских воинов, крича: "Парни, вы наши герои!" и "Украина прежде всего!".
Участник марша Сергей рассказал о своих эмоциях корреспонденту LIGA.net: "Тут прям энергетика, любите Украину, прям прочувствовал".
Отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net, сколько человек принимают участие в Марше, в Нацполиции ответили, что более 20 000: "По состоянию на 12:40 нарушений правопорядка не отмечено".
Участники Марша защитников поют гимн.
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