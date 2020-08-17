Десять областей и Киев не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

В Киеве, Львовской и Черновицкой областях за последние пять дней превышен показатель загруженности коек в больницах

В Украине по данным на 17 августа к ослаблению карантина не готовы Киев и еще десять областей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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В Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской Тернопольской, Харьковской и Черновицкая областях превышен показатель новых заболеваний за 14 дней.

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В трех регионах - Киев (52,2%), Львовская (52,8%) и Черновицкая области (52,4%) за последние пять дней превышен показатель загруженности больничных коек первой волны.

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Ровенской (178 случаев), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164) и Львовской (128) областях, а также в Киеве (104).

15 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 рекордное количество человек -1847.

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Арина Толина

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