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"Действовать на опережение". В Минздраве предлагают закрыть рестораны и кафе

"Действовать на опережение". В Минздраве предлагают закрыть рестораны и кафе - Фото
Илья Емец (фото - moz.gov.ua)
15.03.2020, 14:14

По словам главы Минздрава, опыт зарубежных стран показывает - "закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом"

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации из-за коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - подчеркнул Емец.

  • С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

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Арина Толина
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