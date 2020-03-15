"Действовать на опережение". В Минздраве предлагают закрыть рестораны и кафе

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации из-за коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - подчеркнул Емец.
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