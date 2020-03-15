"Действовать на опережение". В Минздраве предлагают закрыть рестораны и кафе

Илья Емец (фото - moz.gov.ua)

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации из-за коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - подчеркнул Емец.

С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

прекратит Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: Репортаж. "Как мог, так и рассказал". Как глава Минздрава Емец будет менять медицину. Почти пьеса