Для Черного и Азовских морей. Бельгия бесплатно передаст Украине исследовательское судно
Бельгия бесплатно передаст Украине исследовательское судно "Бельгика" для мониторинга Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook.
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Как сообщается, Министерство подписало меморандум о взаимопонимании с Бельгийским королевским институтом природных наук. По нему Бельгия подтверждает готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика".
Отмечается, что судно было построено в 1984 году, находится в хорошем состоянии и имеет уникальное оборудование, например, высокоточные эхолоты.
Министр экологии Роман Абрамовский говорит, что такая помощь бельгийской стороны усилит экологический мониторинг Черного и Азовских морей.
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В Министерстве рассчитывают, что "Бельгика" скоро под украинским флагом выдвинется в Украину при финансовой поддержке проекта ЕС для усиления экомониторинга в Черном море (EU4EMBLAS).
Также сообщается, что меморандум предусматривает усиление сотрудничества бельгийских и украинских ученых по изучению Черного моря, в частности проблемы подъема уровня сероводорода.
Кроме того, специалистов из Украины пригласили на исследовательские работы в Северном море, пишут в Минэкологии.
- 7 июля правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола RRS James Clark Ross у Великобритании для украинских антарктических экспедиций. Бюджетный комитет Рады одобрил покупку корабля.
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В сентябре ледокол должен прибыть в Украину, в Национальном антарктическом центре рассказали, зачем он нужен.
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