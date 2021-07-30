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Для Черного и Азовских морей. Бельгия бесплатно передаст Украине исследовательское судно

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 14:01
Для Черного и Азовских морей. Бельгия бесплатно передаст Украине исследовательское судно - Фото
Исследовательское судно Бельгика (фото - Минэкологии)

Бельгия бесплатно передаст Украине исследовательское судно "Бельгика" для мониторинга Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook.

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Как сообщается, Министерство подписало меморандум о взаимопонимании с Бельгийским королевским институтом природных наук. По нему Бельгия подтверждает готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика".

Отмечается, что судно было построено в 1984 году, находится в хорошем состоянии и имеет уникальное оборудование, например, высокоточные эхолоты.

Министр экологии Роман Абрамовский говорит, что такая помощь бельгийской стороны усилит экологический мониторинг Черного и Азовских морей.

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В Министерстве рассчитывают, что "Бельгика" скоро под украинским флагом выдвинется в Украину при финансовой поддержке проекта ЕС для усиления экомониторинга в Черном море (EU4EMBLAS).

Также сообщается, что меморандум предусматривает усиление сотрудничества бельгийских и украинских ученых по изучению Черного моря, в частности проблемы подъема уровня сероводорода.

Кроме того, специалистов из Украины пригласили на исследовательские работы в Северном море, пишут в Минэкологии.

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Марк Сировой
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