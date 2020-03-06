До +16 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карты

Сегодня, 6 марта, на большинстве территории страны будет без осадков, воздух прогреется до + 11, + 16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
На западе будет холоднее, ожидается + 6, + 12 градусов.
В Киеве 6 марта существенных осадков не ожидается, местами утром в отдельных районах столицы. Температура воздуха днем будет + 11, + 13 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
В субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. В Киеве будет тепло, до +13 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет теплая погода.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве - дожди и ощутимо похолодает.
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