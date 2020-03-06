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До +16 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карты

До +16 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карты - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
06.03.2020, 08:27

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории - тепло, похолодает только на западе

Сегодня, 6 марта, на большинстве территории страны будет без осадков, воздух прогреется до + 11, + 16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе будет холоднее, ожидается + 6, + 12 градусов.

В Киеве 6 марта существенных осадков не ожидается, местами утром в отдельных районах столицы. Температура воздуха днем ​​будет + 11, + 13 градусов.

Карта погоды на 6 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

В субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. В Киеве будет тепло, до +13 градусов.

Карта погоды на 7 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет теплая погода.

Карта погоды на 8 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - дожди и ощутимо похолодает.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

 

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта 8 марта 6 марта 7 марта
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