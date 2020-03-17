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До +17 градусов. В Украину идет потепление: погода - карта

До +17 градусов. В Украину идет потепление: погода - карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
17.03.2020, 09:16

По прогнозам Укргидрометцентра, 19-20 марта ожидается пик потепления, воздух прогреется до +17 градусов

С сегодняшнего дня в Украине начнется потепление, температура воздуха составит в течение дня + 5, + 9 градусов, а на западе +7, +12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Пик потепления придется на четверг-пятницу, до + 12, + 17 градусов", - отметила Диденко.

Карта погоды на 17 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, 17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, на западе и севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь.

Она уточнила, что в Киеве во вторник есть вероятность небольшого дождя.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться около +7 градусов.

По словам Диденко, в воскресенье, 22 марта, погода существенно усложнится - похолодание и мокрый снег.

  • 15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала, что антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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