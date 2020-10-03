До +24 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на большинстве территории страны – без осадков

Погода в Украине завтра, 4 октября, будет одной из самых теплых в Европе, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По ее словам, на северо-востоке ожидается + 17, + 21 градус. Дождей не будет, в Карпатах – локальные осадки.

Ветер – с юго-востока, порывистый.

В Киеве прогнозируется +22 градуса, без осадков.

18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

Читайте также: Каким будет октябрь в Украине: долгосрочный прогноз погоды от Укргидрометцентра

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.