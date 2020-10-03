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До +24 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

03.10.2020, 11:25
До +24 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на большинстве территории страны – без осадков

Погода в Украине завтра, 4 октября, будет одной из самых теплых в Европе, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на северо-востоке ожидается + 17, + 21 градус. Дождей не будет, в Карпатах – локальные осадки.

Ветер – с юго-востока, порывистый.

Карта погоды на 4 октября

В Киеве прогнозируется +22 градуса, без осадков.

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Арина Толина
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