До +24 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта
03.10.2020, 11:25
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на большинстве территории страны – без осадков
Погода в Украине завтра, 4 октября, будет одной из самых теплых в Европе, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, на северо-востоке ожидается + 17, + 21 градус. Дождей не будет, в Карпатах – локальные осадки.
Ветер – с юго-востока, порывистый.
В Киеве прогнозируется +22 градуса, без осадков.
- 18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.
- Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
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