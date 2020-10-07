Дожди и грозы. Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории страны пройдут дожди

Сегодня, 7 октября, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на востоке и в Запорожье из-за действия антициклона сохранится сухая погода.

Ветер – юго-восточного направления, порывистый.

В течение дня 7 октября потеплеет до + 17, + 23 градусов, в южной части ожидается + 20, + 25 градусов.

В Киеве – дождь, с порывистым ветром, воздух прогреется до +18, +19 градусов.

18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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Арина Толина

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