Дожди и грозы. Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта
07.10.2020, 08:27
Иллюстративное фото: LIGA.net
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории страны пройдут дожди
Сегодня, 7 октября, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, на востоке и в Запорожье из-за действия антициклона сохранится сухая погода.
Ветер – юго-восточного направления, порывистый.
В течение дня 7 октября потеплеет до + 17, + 23 градусов, в южной части ожидается + 20, + 25 градусов.
В Киеве – дождь, с порывистым ветром, воздух прогреется до +18, +19 градусов.
- 18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.
- Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
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