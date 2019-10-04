Дожди и похолодание. Синоптики рассказали, какой будет погода

Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 4 октября, на севере, востоке, юге и центре ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила у себя в Facebook, что атмосферный фронт вчера вечером находился на севере страны.

"Температура воздуха разделится на метеорологические классы. На западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно, + 10, + 15 градусов. На остальной территории + 15, + 19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, + 20 + 25 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве пятница будет с дождями и похолоданием, днем температура воздуха снизится до +11, +12 градусов.

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