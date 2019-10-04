Дожди и похолодание. Синоптики рассказали, какой будет погода

Сегодня, 4 октября, на севере, востоке, юге и центре ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила у себя в Facebook, что атмосферный фронт вчера вечером находился на севере страны.
"Температура воздуха разделится на метеорологические классы. На западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно, + 10, + 15 градусов. На остальной территории + 15, + 19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, + 20 + 25 градусов", - отметила Диденко.
В Киеве пятница будет с дождями и похолоданием, днем температура воздуха снизится до +11, +12 градусов.
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