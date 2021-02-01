Дожди и заморозки. Какой будет погода в Украине на этой неделе

С понедельника по четверг температура воздуха в Украине будет повышаться, а в пятницу, по прогнозам синоптиков, в стране похолодает. Об этом свидетельствуют данные Укргидротмецентра.

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Сегодня, 1 февраля. В большинстве регионов страны ожидаются значительные осадки – исключение Львовская и Волынская область. Температура воздуха на западе Украины – от нуля до -5°C днем, и от -4°C до -12°C ночью. На востоке днем – +6°C-10°C градусов, ночью – 2°C-4°C мороза.

В Черниговской, Житомирской и Сумской областях – температура отрицательная, ночью – до -13°C.

В Херсонской области и Крыму днем – до 12°C тепла.

Синоптики прогнозируют, что второе февраля пройдет в стране без осадков, температура в большинстве областей будет плюсовой днем, ночью в некоторых регионах она опустится до -12°C.

В среду, третьего февраля, в западных регионах, а также в некоторых центральных и северных областях пройдут осадки в виде дождей, местами возможно выпадение мокрого снега. На юге, востоке – без осадков. Температура днем по стране – преимущественно в пределах +3°C.

В четверг на всей территории Украины пройдут дожди, отмечают в Укргидрометцентре. Исключение – Крым. Температура днем во всех областях плюсовая, ночью – не ниже -2°C.

В пятницу в некоторых областях будет наблюдаться резкое похолодание: в Черниговской области до – 10°C днем, в Сумской – до -12°C, в Киевской до -6°C.

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Станислав Стороженко

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