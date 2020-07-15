Дожди, похолодание и облачность. Какой будет погода в Украине

В четырех областях ожидаются дожди, а дневная температура воздуха в Украине будет от +17 до +27

Сегодня на всей территории Украины ожидается прохладная и пасмурная погода, в четырех областях пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем от +17 до +27. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дожди, как и вчера, ожидаются в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Во всех остальных регионах будет сухо.

На западе днем ожидается от +20 до +25, ночью +9, +11, в центральных и северных областях днем от +17 до +23, а ночью +9, +14.

На востоке и юге температура днем от +20 до +27, ночью +11, +16.

В Киеве и области облачно, температура днем +20, +24, а ночью от +10 до +14.

14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

В тот же день синоптики заявили, что дожди в Харькове и области побили 139-летний рекорд, а также объяснили, с чем связано такое явление.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.