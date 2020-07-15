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Дожди, похолодание и облачность. Какой будет погода в Украине

15.07.2020, 08:38
Дожди, похолодание и облачность. Какой будет погода в Украине - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В четырех областях ожидаются дожди, а дневная температура воздуха в Украине будет от +17 до +27

Сегодня на всей территории Украины ожидается прохладная и пасмурная погода, в четырех областях пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем от +17 до +27. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди, как и вчера, ожидаются в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Во всех остальных регионах будет сухо.

На западе днем ожидается от +20 до +25, ночью +9, +11, в центральных и северных областях днем от +17 до +23, а ночью +9, +14. 

На востоке и юге температура днем от +20 до +27, ночью +11, +16. 

В Киеве и области облачно, температура днем +20, +24, а ночью от +10 до +14.

  • 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.
  • В тот же день синоптики заявили, что дожди в Харькове и области побили 139-летний рекорд, а также объяснили, с чем связано такое явление. 
Владислав Сердюк
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