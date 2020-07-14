В Украине объявили штормовое предупреждение: грозы, град и шквалы - погода

В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях сегодня пройдут сильные дожди

По данным Укргидрометцентра, 14 июля на Левобережье ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы 17-22 м /с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях – сильные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м /с (I уровень опасности).

​​Cиноптик Наталья Диденко отметила, что в Киеве + 18, + 20 градусов, местами – дождь.

14 июля сообщалось , что из-за сильного ливня, который начался в Харькове вчера вечером и шел всю ночь, подтопленными оказались некоторые улицы города, движение транспорта на них затруднено.

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Арина Толина

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