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Дожди со снегом и плюсовая температура. Какой будет погода на выходных – прогноз

05.03.2021, 08:00
Дожди со снегом и плюсовая температура. Какой будет погода на выходных – прогноз - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 5 марта, погода в Украине ухудшится – большинство регионов накроют осадки в виде мокрого снега и дождя. Несмотря на это, плюсовая температура в стране сохраниться. Об этом свидетельствует данные Укргидрометцентра. 

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В южной части страны температура воздуха составит до +16°C днем и +4°C ночью. В северных, западных, а также некоторых центральных областях пройдут умеренные дожди и мокрый снег.

В Карпатах местами значительные осадки. 

Температура в течение суток 0-5°C, ночью – до +4°C.

 

В субботу, 6 февраля, значительных осадков в стране не ожидается. В восточной и центральной части страны ожидаются незначительные дожди со снегом, а также снегопады. 

Температура в Украине днем – выше 0°C, ночью – до -7°C. 

 

В воскресенье в Украине не ожидается осадков. 

Температура в восточных регионах – до +4°C днем и -7°C ночью. На юге – до +7°C днем, ночью – до -6°C.

В Киеве – +1°C – +3°C, ночью до – -6°C.

На западной Украине – днем до +8°C, ночью – до -8°C.

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Станислав Стороженко
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