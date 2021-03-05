Дожди со снегом и плюсовая температура. Какой будет погода на выходных – прогноз

Сегодня, 5 марта, погода в Украине ухудшится – большинство регионов накроют осадки в виде мокрого снега и дождя. Несмотря на это, плюсовая температура в стране сохраниться. Об этом свидетельствует данные Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В южной части страны температура воздуха составит до +16°C днем и +4°C ночью. В северных, западных, а также некоторых центральных областях пройдут умеренные дожди и мокрый снег.

В Карпатах местами значительные осадки.

Температура в течение суток 0-5°C, ночью – до +4°C.

В субботу, 6 февраля, значительных осадков в стране не ожидается. В восточной и центральной части страны ожидаются незначительные дожди со снегом, а также снегопады.

Температура в Украине днем – выше 0°C, ночью – до -7°C.

В воскресенье в Украине не ожидается осадков.

Температура в восточных регионах – до +4°C днем и -7°C ночью. На юге – до +7°C днем, ночью – до -6°C.

В Киеве – +1°C – +3°C, ночью до – -6°C.

На западной Украине – днем до +8°C, ночью – до -8°C.

Читайте также: В Украине впервые за 12 лет расширяют Красную книгу: внесен 171 новый вид животных

В Исландии – около 17 000 землетрясений за неделю. Власти ожидают извержения вулкана

В Исландии – около 17 000 землетрясений за неделю. Власти ожидают извержения вулкана

В Исландии – около 17 000 землетрясений за неделю. Власти ожидают извержения вулкана

В Исландии – около 17 000 землетрясений за неделю. Власти ожидают извержения вулкана

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.