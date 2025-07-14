Дроны будут лучше поражать цели и летать без связи – министр Федоров об эволюции БпЛА
Дроны будут эволюционировать и модернизироваться для применения во время войн. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что уже хорошо понятны следующие эволюционные и революционные этапы развития военных технологий. Будут совершенствоваться, в частности, FPV-дроны и дроны с высоким уровнем автономности.
"Сначала они смогут лучше захватывать цели и поражать их даже под действием средств радиоэлектронной борьбы. Затем они смогут долетать до определенных точек без связи. Дальше дроны научатся работать в одной сети как рой и так далее", – сказал министр.
Также будет расти автономность дронов, однако для этого необходимы средства на исследование и разработку (R&D – research and development).
"Уже не пройдет вариант, что можно собрать продукт из разных компонентов, нужно будет вкладывать в R&D, в инженеров. Это все требует соответствующей инфраструктуры, людей, научных кадров", – резюмировал Федоров.
- В фонде Сергея приютили в беседе с LIGA.net отметили, что дроны-перехватчики значительно дешевле "шахедов". Стоимость перехватчика колеблется от $1500 до $16 000, а производство "шахеда" стоит $30 000 – $50 000.
- Аналитик Валентин Бадрак в комментарии LIGA.net рассказал, что на один российский беспилотник требуется три дрона-перехватчика и РЛС.
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