Дрони будуть краще вражати цілі та літати без зв'язку – міністр Федоров про еволюцію БпЛА

Михайло Федоров (Фото: https://t.me/zedigital)

Дрони будуть еволюціонувати та модернізуватися для застосування під час війн. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що вже добре зрозумілі наступні еволюційні та революційні етапи розвитку військових технологій. Будуть вдосконалюватися, зокрема, FPV-дрони та дрони з високим рівнем автономності.

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"Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією засобів радіоелектронної боротьби. Потім вони зможуть долітати до певних точок без зв’язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій і так далі", – сказав міністр.

Також зростатиме автономність дронів, однак для цього потрібні кошти на дослідження та розробку (R&D – research and development).

"Вже не пройде варіант, що можна зібрати продукт з різних компонентів, треба буде вкладати в R&D, в інженерів. Це все потребує відповідної інфраструктури, людей, наукових кадрів", – резюмував Федоров.