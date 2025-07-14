Дрони будуть краще вражати цілі та літати без зв'язку – міністр Федоров про еволюцію БпЛА
Дрони будуть еволюціонувати та модернізуватися для застосування під час війн. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що вже добре зрозумілі наступні еволюційні та революційні етапи розвитку військових технологій. Будуть вдосконалюватися, зокрема, FPV-дрони та дрони з високим рівнем автономності.
"Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією засобів радіоелектронної боротьби. Потім вони зможуть долітати до певних точок без зв’язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій і так далі", – сказав міністр.
Також зростатиме автономність дронів, однак для цього потрібні кошти на дослідження та розробку (R&D – research and development).
"Вже не пройде варіант, що можна зібрати продукт з різних компонентів, треба буде вкладати в R&D, в інженерів. Це все потребує відповідної інфраструктури, людей, наукових кадрів", – резюмував Федоров.
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