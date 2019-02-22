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22.02.2019, 18:27

ESA показало следы древних рек на Марсе - фото

ESA показало следы древних рек на Марсе - фото - Фото
Фото: ESA

Вода текла с севера на юг, образуя долины шириной около двух километров и глубиной около 200 метров

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Европейское космическое агентство обнародовало новую фотографию поверхности Марса, на которой можно видны следы потоков воды, которые когда-то текли по планете. Снимок был получен с помощью аппарата Mars Express.

На фотографии зафиксирована система долин, возраст которых составляет 3,5-4 миллиарда лет. Эта территория на восток от большого кратера Гюйгенс и к западу от долины Эллада - один из самых древних регионов, которые хранят следы рек.

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Топографические изображения региона показывают, что вода текла с севера на юг (слева направо), образуя долины шириной около двух километров и глубиной около 200 метров.

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Намжите на изображение для его увеличения

В конце декабря американский изобретатель и миллиардер Илон Маск считает, что первым колонистом Марса может быть искусственный суперинтеллект. По словам гендиректора SpaceX, вероятность этого достигла в его расчетах 30%.

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Теги: Марс, космос, esa
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