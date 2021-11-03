Еще у четырех детей на Закарпатье выявили вирус полиомиелита: все они не были привиты

Еще у четверых детей на Закарпатье выявили полиомиелит. Все они не имели плановых прививок от полиовируса, сообщила в комментарии BBC Украина главный эпидемиолог области Виктория Тимчик.

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По ее словам, речь идет о двух разных очагах. Один из них связан с недавней вспышкой болезни в Ровенской области.

Первый случай инфицирования, как сообщалось ранее, был зафиксирован у 12-летней девочки из Тячевского района Закарпатской области. У нее парализовало ногу.

По словам директора Закарпатской областной детской больницы Магдалины Семеняк, для восстановления утраченной нейропроходимости понадобится год или полтора активной работы.

Биологические образцы отобрали у двух других детей из этой семьи. У них полиовирус не подтвердился.

Однако мать детей, которая ранее категорически отказывалась вакцинировать их от полиовируса, сейчас поменяла свое мнение и дала разрешение на прививку.

Этот случай полиомиелита не связан с расследованием случая в Ровенской области. Однако в ходе расследования был обнаружен другой очаг. Тимчик отказалась называть его локализацию по этическим соображениям.

У четырех детей, которые имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, подтвердили полиовирус ІІ типа. Как именно контактировали дети, медики не сообщают.

По информации Тимчик, за медицинской помощью родители детей не обращались, пока они находятся дома под контролем семейного врача и наблюдением родителей.

Ни один из этих детей, так же как и в первом случае, не имел прививки от полиомиелита.

Отличие этого случая заключается в том, что от вакцинации родители отказываются по религиозным убеждениям.

В Ровенской области родители сознательно отказались от вакцинации ребенка против полиомиелита по религиозным убеждениям. У 1,5-летнего ребенка диагностировали острый дряблый паралич.

29 октября главный государственный санврач Игорь Кузин заявил ,что Министерство здравоохранения в результате расследования случая полиомиелита в Ровенской области зафиксировало вирус этого заболевания на Закарпатье.

Вадим Ребрина

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