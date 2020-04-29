Эвакуация украинцев. Из США планируется несколько спецрейсов – Ельченко

Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посольство Украины в США и авиакомпания МАУ работают над возможностью отправки нескольких дополнительных спецрейсов для возвращения украинских граждан домой уже в первых числах мая. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Укринформ.

По его словам, планируется организовать спецрейсы из Майами, Нью-Йорка и других городов.

Ельченко отметил, что с начала пандемии из США было репатриировано почти 1200 граждан Украины четырьмя авиарейсами из Нью-Йорка, Вашингтона и Майами.

В то же время, по состоянию на 29 апреля, просьбы о помощи поступили еще примерно от такого же количествя украинцев.

Посол заверил, что сейчас над этим работает большая часть дипломатов посольства Украины в США.

27 апреля в международный аэропорт Борисполь прибыл самолет из Майами (США), в нем в Украину вернулись 259 человек, почти половина из которых – дети.

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