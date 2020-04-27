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Коронавирус. В Украину прибыл самолет из США, почти половина пассажиров – дети

Коронавирус. В Украину прибыл самолет из США, почти половина пассажиров – дети - Фото
Фото: Facebook компании SkyUp
27.04.2020, 23:38

В Украину прибыл самолет из США, почти половина эвакуированных в связи с коронавирусом – дети

В международный аэропорт Борисполь прибыл самолет из Майами (США), в нем в Украину вернулись 259 человек, почти половина из которых – дети. Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что на самолете из Майами прибыли украинцы из многих штатов США. У аэропорта собрались родные и близкие пассажиров, но в терминал никого не пускают.

Сообщается, что большинство встречающих – родители детей, которые поехали в США по программе Future Leaders Exchange Program (Программа обмена для будущих лидеров).

На самолете прилетели 119 детей из этой программы, они поехали в США, чтобы жить там в других семьях и учиться в Америке в течение года, но из-за эпидемии вернулись раньше.

  • 10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.
  • Вчера, 26 апреля, Министерство инфраструктуры анонсировало восстановление спецрейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность.

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Наталия Медведева
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