Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео

Вчера ночью в аэропорт Борисполь прилетели самолеты из Италии (Неаполя), Швеции (Стокгольма) и Армении (Евревана). Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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В Украину вернулись более 300 человек, никто из пассажиров на плохое самочувствие не жаловался. Пограничники осуществляли контроль в средствах индивидуальной защиты.

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Почти все вернувшиеся будут проходить 14-дневную самоизоляцию дома. Контролировать ее будут через приложение Дій вдома.

Лишь один пассажир не установил приложение и будет находиться на обсервации в Киеве.

10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.

26 апреля, Мининфраструктуры анонсировало восстановление спецрейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность.

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