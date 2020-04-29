Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео

Вчера ночью в аэропорт Борисполь прилетели самолеты из Италии (Неаполя), Швеции (Стокгольма) и Армении (Евревана). Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
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В Украину вернулись более 300 человек, никто из пассажиров на плохое самочувствие не жаловался. Пограничники осуществляли контроль в средствах индивидуальной защиты.
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Почти все вернувшиеся будут проходить 14-дневную самоизоляцию дома. Контролировать ее будут через приложение Дій вдома.
Лишь один пассажир не установил приложение и будет находиться на обсервации в Киеве.
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