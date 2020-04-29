Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Почти все, кого эвакуировали в связи с коронавирусом из-за границы, будут проходить изоляцию дома. Одного пассажира отправили на обсервацию в Киеве

Вчера ночью в аэропорт Борисполь прилетели самолеты из Италии (Неаполя), Швеции (Стокгольма) и Армении (Евревана). Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Украину вернулись более 300 человек, никто из пассажиров на плохое самочувствие не жаловался. Пограничники осуществляли контроль в средствах индивидуальной защиты.

Смотрите также: Коронавирус. В Украину прибыл самолет из США, почти половина пассажиров – дети

Почти все вернувшиеся будут проходить 14-дневную самоизоляцию дома. Контролировать ее будут через приложение Дій вдома.

Лишь один пассажир не установил приложение и будет находиться на обсервации в Киеве.

  • 10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.
  • 26 апреля, Мининфраструктуры анонсировало восстановление спецрейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность.

Читайте также: Когда закончится карантин. Министр Криклий о запуске поездов, автобусов, авиа. Интервью

Фото, видео - ГПСУ

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: самолет, эвакуация, коронавирус, COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео
Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео
Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео
Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео
"Я два месяца без хлеба". Под Кабмином протестуют предприниматели: видео
"Я два месяца без хлеба". Под Кабмином протестуют предприниматели: видео
Транспорт Из ОАЭ не могут вылететь 300 украинцев. Что говорят в Мининфраструктуры
"Я два месяца без хлеба". Под Кабмином протестуют предприниматели: видео
Экономика "Я два месяца без хлеба". Под Кабмином протестуют предприниматели: видео
Wizz Air открывает новую базу во Львове и анонсирует 7 новых маршрутов
Транспорт Wizz Air открывает новую базу во Львове и анонсирует 7 новых маршрутов
Популярное
фото/видео
Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео
Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео
Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео
Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео 12:26
Проблеск надежды. Scorpions записали песню о борьбе мира с коронавирусом - видео
Проблеск надежды. Scorpions записали песню о борьбе мира с коронавирусом - видео 12:03
Коронавирус, дефолт и голод. В Ливане начались столкновения с армией – фото
Коронавирус, дефолт и голод. В Ливане начались столкновения с армией – фото 11:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 