СБУ объяснила причину обысков в Евролабе

Фото: пресс-служба Eurolab

Вчера, 1 апреля, Служба безопасности обыскала киевский медцентр Евролаб, против которого ранее открыли уголовное дело за сокрытие положительных тестов на коронавирус. Правоохранители говорят, что сотрудники клиники могли совершить "действия, направленные на распространение эпидемии COVID-19 и причинение вреда здоровью населения Украины". Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следователи изъяли документы по делу: их передадут для изучения в Минздрав. Дальнейшие решения по Евролабу будут приниматься с учетом выводов экспертов ведомства.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Читайте также: За сокрытие результатов тестов на коронавирус лаборатории будут лишать лицензий - МОЗ