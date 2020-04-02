Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ объяснила причину обысков в Евролабе

СБУ объяснила причину обысков в Евролабе - Фото
Фото: пресс-служба Eurolab
02.04.2020, 14:27

В Службе безопасности прокомментировали, в чем подозревают должностных лиц частного медицинского центра

Вчера, 1 апреля, Служба безопасности обыскала киевский медцентр Евролаб, против которого ранее открыли уголовное дело за сокрытие положительных тестов на коронавирус. Правоохранители говорят, что сотрудники клиники могли совершить "действия, направленные на распространение эпидемии COVID-19 и причинение вреда здоровью населения Украины". Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следователи изъяли документы по делу: их передадут для изучения в Минздрав. Дальнейшие решения по Евролабу будут приниматься с учетом выводов экспертов ведомства.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Читайте также: За сокрытие результатов тестов на коронавирус лаборатории будут лишать лицензий - МОЗ

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
сбу обыск тест эпидемия евролаб коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 