ГБР не выявило никакого давления или влияния на своих работников по делу "Мидас"
Государственное бюро расследований не выявило никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников Бюро по делу "Мидас" о масштабной коррупции в сфере энергетики. Таковы предварительные выводы проверки ГБР, о которых уже проинформирован председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.
В Бюро сообщили, что в медиа распространили информацию о возможном получении взятки отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований Национального антикоррупционного бюро дела "Мидас". А также сообщалось о вероятном давлении на отдельных должностных лиц и якобы проведении обысков "по заказу" фигурантов по этому делу.
По инициативе директора ГБР 14 ноября было начато досудебное расследование по признакам возможного получения неправомерной выгоды в крупном размере и превышения власти или служебных полномочий.
По состоянию на 22 ноября допросили более 30 человек, провели 12 опознаний по фото и направили 19 запросов. Удалось выяснить, что некоторые фигуранты дела "Мидас" посещали здание ГБР из-за обстоятельств, связанных с расследованием отдельного уголовного производства.
В ГБР отметили, что особенно тщательно проверили возможное влияние фигурантов дела "Мидас" на своих сотрудников.
"По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались", – отметили в ведомстве.
Также в Бюро не подтвердили информацию о каком-либо влиянии на своих работников, которые фигурируют на "пленках Миндича". Проведенный анализ указал исключительно на желание фигурантов дела "Мидас" получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности.
Досудебное расследование еще продолжается. ГБР проведет дополнительные следственные и процессуальные действия для окончательного опровержения или подтверждения другой информации, которая появляется в медиа относительно работников Бюро.
- 17 ноября ГБР возбудило два уголовных производства в отношении своих сотрудников из-за дела "Мидаса".
- 21 ноября стало известно, что уволился прокурор САП Андрей Синюк, из-за которого могла произойти утечка данных дела "Мидас".
