ГБР не выявило никакого давления или влияния на своих работников по делу "Мидас"

В Бюро заявили, что любые действия работниками ГБР по просьбе фигурантов дела НАБУ "Мидас" не совершались

ГБР (Иллюстративное фото: t.me/DBRgovua)

Государственное бюро расследований не выявило никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников Бюро по делу "Мидас" о масштабной коррупции в сфере энергетики. Таковы предварительные выводы проверки ГБР, о которых уже проинформирован председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

В Бюро сообщили, что в медиа распространили информацию о возможном получении взятки отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований Национального антикоррупционного бюро дела "Мидас". А также сообщалось о вероятном давлении на отдельных должностных лиц и якобы проведении обысков "по заказу" фигурантов по этому делу.

По инициативе директора ГБР 14 ноября было начато досудебное расследование по признакам возможного получения неправомерной выгоды в крупном размере и превышения власти или служебных полномочий.

По состоянию на 22 ноября допросили более 30 человек, провели 12 опознаний по фото и направили 19 запросов. Удалось выяснить, что некоторые фигуранты дела "Мидас" посещали здание ГБР из-за обстоятельств, связанных с расследованием отдельного уголовного производства.

В ГБР отметили, что особенно тщательно проверили возможное влияние фигурантов дела "Мидас" на своих сотрудников.

"По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались", – отметили в ведомстве.

Также в Бюро не подтвердили информацию о каком-либо влиянии на своих работников, которые фигурируют на "пленках Миндича". Проведенный анализ указал исключительно на желание фигурантов дела "Мидас" получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности.

Досудебное расследование еще продолжается. ГБР проведет дополнительные следственные и процессуальные действия для окончательного опровержения или подтверждения другой информации, которая появляется в медиа относительно работников Бюро.