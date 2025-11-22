ДБР не виявило жодного тиску чи впливу на своїх працівників по справі "Мідас"

У Бюро заявили, що будь-які дії працівниками ДБР на прохання фігурантів справи НАБУ "Мідас" не вчинялися

ДБР (Ілюстративне фото: t.me/DBRgovua)

Державне бюро розслідувань не виявило жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників Бюро у справі "Мідас" щодо масштабної корупції у сфері енергетики. Такими є попередні висновки перевірки ДБР, про які вже поінформовано голову тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

У Бюро повідомили, що в медіа поширили інформацію щодо можливого отримання хабаря окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань Національного антикорупційного бюро справи "Мідас". А також повідомлялося про ймовірний тиск на окремих посадовців і нібито проведення обшуків "на замовлення" фігурантів по цій справі.

За ініціативою директора ДБР 14 листопада було розпочато досудове розслідування за ознаками можливого отримання неправомірної вигоди у великому розмірі та перевищення влади або службових повноважень.

Станом на 22 листопада допитали понад 30 осіб, провели 12 впізнань за фото та скерували 19 запитів. Вдалося з'ясувати, що деякі фігуранти справи "Мідас" відвідували будівлю ДБР через обставини, пов'язані з розслідуванням окремого кримінального провадження.

У ДБР зазначили, що особливо ретельно перевірили можливий вплив фігурантів справи "Мідас" на своїх співробітників.

"За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії на прохання фігурантів справи НАБУ не вчинялися", – наголосили у відомстві.

Також у Бюро не підтвердили інформацію про будь-який вплив на своїх працівників, які фігурують на "плівках Міндіча". Проведений аналіз вказав виключно на бажання фігурантів справи "Мідас" отримати доступ до слідчих органів, а не на реальні факти впливу чи досягнуті домовленості.

Досудове розслідування ще триває. ДБР проведе додаткові слідчі та процесуальні дії для остаточного спростування або підтвердження іншої інформації, яка з’являється у медіа щодо працівників Бюро.