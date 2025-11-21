Прокурор САП, через якого міг статися витік даних справи "Мідас", звільнився

НАБУ і далі розслідує витік даних, а керівник САП ініціював внутрішню перевірку

Андрій Синюк (Фото: rozsliduvach.info)

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк, який може бути причетний до витоку даних у справі Тімура Міндіча, звільнився. Про це повідомили в САП.

За даними прокуратури, він написав заяву про звільнення за власним бажанням і не обіймає посаду з 14 листопада.

У відомстві зазначили, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України – наразі Руслану Кравченку.

Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником САП.

10 листопада САП заявила про можливий витік даних у справі Міндіча. А розслідування Української правди з'ясувало, що Синюк неодноразово зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим, який виявився сусідом Міндіча.