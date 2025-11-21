Прокурор САП, через якого міг статися витік даних справи "Мідас", звільнився
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк, який може бути причетний до витоку даних у справі Тімура Міндіча, звільнився. Про це повідомили в САП.
За даними прокуратури, він написав заяву про звільнення за власним бажанням і не обіймає посаду з 14 листопада.
У відомстві зазначили, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України – наразі Руслану Кравченку.
Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником САП.
10 листопада САП заявила про можливий витік даних у справі Міндіча. А розслідування Української правди з'ясувало, що Синюк неодноразово зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим, який виявився сусідом Міндіча.
- 10 листопада НАБУ і САП заявили, що проводять масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики: на неї пішло 15 місяців, прослухано близько 1000 годин аудіозаписів, щоб задокументувати діяльність "високорівневої злочинної організації".
- 11 листопада НАБУ і САП оголосили про підозру сімом фігурантам, також з'ясувалося, що до справи "Мідас" причетний колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.
- Сам Мідіч виїхав з України перед обшуками. Прикордонники заявили, що цілком законно.
- 12 листопада Зеленський виступив за відставку Галущенка та Гринчук через справу "Мідас". Рада звільнила їх 19 листопада.
