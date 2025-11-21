Прокурор САП, из-за которого могла быть утечка данных дела "Мидас", уволился
Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк, который может быть причастен к утечке данных по делу Тимура Миндича, уволился. Об этом сообщили в САП.
По данным прокуратуры, он написал заявление об увольнении по собственному желанию и не занимает должность с 14 ноября.
В ведомстве отметили, что в соответствии с законодательством Украины у руководителя САП нет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины – сейчас Руслану Кравченко.
Национальное антикоррупционное бюро продолжает досудебное расследование по факту вероятной утечки информации с ограниченным доступом. Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем САП.
10 ноября САП заявила о возможна утечка данных по делу Миндича. А расследование Украинской правды выяснило, что Синюк неоднократно встречался с адвокатом Алексеем Менивым, который оказался соседом Миндича.
- 10 ноября НАБУ и САП заявили, что проводят масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики: на нее ушло 15 месяцев, прослушано около 1000 часов аудиозаписей, чтобы задокументировать деятельность "высокоуровневой преступной организации".
- 11 ноября НАБУ и САП объявили о подозрении семерым фигурантам, также выяснилось, что к делу "Мидас" причастен бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, которого во внутреннем общении называли Че Гевара.
- Сам Мидич выехал из Украины перед обысками. Пограничники заявили, что вполне законно.
- 12 ноября Зеленский выступил за отставку Галущенко и Гринчук из-за дела "Мидас". Рада уволила их 19 ноября.
Комментарии (0)