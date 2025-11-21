Прокурор САП, из-за которого могла быть утечка данных дела "Мидас", уволился

Андрей Синюк (Фото: rozsliduvach.info)

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк, который может быть причастен к утечке данных по делу Тимура Миндича, уволился. Об этом сообщили в САП.

По данным прокуратуры, он написал заявление об увольнении по собственному желанию и не занимает должность с 14 ноября.

В ведомстве отметили, что в соответствии с законодательством Украины у руководителя САП нет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины – сейчас Руслану Кравченко.

Национальное антикоррупционное бюро продолжает досудебное расследование по факту вероятной утечки информации с ограниченным доступом. Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем САП.

10 ноября САП заявила о возможна утечка данных по делу Миндича. А расследование Украинской правды выяснило, что Синюк неоднократно встречался с адвокатом Алексеем Менивым, который оказался соседом Миндича.