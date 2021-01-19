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Где сдать тест на COVID-19. Минздрав запустил карту с бесплатными пунктами тестирования

19.01.2021, 13:00
Где сдать тест на COVID-19. Минздрав запустил карту с бесплатными пунктами тестирования - Фото
Карта пунктов тестирования на коронавирус (скриншот сайта Минздрава)

На сайте Минздрава появилась карта с бесплатными пунктами тестирования на коронавирус. Посмотреть ее можно по ссылке (вторая инфографика сверху).

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На карте указано, что в Украине работают 2373 пункта тестирования. Меньше всего таких пунктов – в Луганской области (26), больше всего – в Полтавской (183). В Киеве работают 65 пунктов.

Вчера глава Минздрава Максим Степанов отметил на брифинге, что эти 2373 пункта делают тесты бесплатно, и призвал украинцев пользоваться этой картой.

"Пожалуйста, заходите и знакомьтесь, где это. И если вам нужно тестирование, не ждите никого и обязательно тестируйтесь. Все это бесплатно. Любой человек, у которого есть симптомы респираторного заболевания (подчеркну, не только COVID-19), может пойти и сделать тест. Это также касается всех, кто имел контакт с заболевшими", – сказал он.

  • В Украине за прошедшие сутки выявили 3 939 новых заболевших COVID-19. В НАН прогнозируют "медленное затухание эпидемии".

Читайте также: Степанов: Украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и граждане Евросоюза

Марк Сировой
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