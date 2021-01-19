Коронавирус. За сутки в Украине выявлены почти 4000 заболевших, выздоровели 15 000
Вчера, 18 января, в Украине выявили 3 939 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3 034), выздоровели 15 052 пациентов (сутками ранее – 5 236). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 131 ребенок и 238 медиков. Госпитализирован 801 пациент (сутками ранее – 1 304).
Скончались 177 заболевших (сутками ранее – 67).
Официально за 18 января сделано 33 400 тестов на коронавирус (13 247 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 18 734, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 14 666.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 167 655 заболевших COVID-19. 886 248 из них выздоровели, 21 046 – умерли. Проведено почти 6 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 637 новых случаев;
Одесская – 453;
Запорожская – 449;
Харьковская – 237;
Черкасская – 208;
Днепропетровская – 201;
Львовская – 197;
Полтавская – 197;
Донецкая – 174;
Черновицкая – 172;
Киевская – 150;
Ивано-Франковская – 127;
Николаевская – 115;
Закарпатская – 94;
Винницкая – 73;
Волынская – 70;
Тернопольская – 67;
Луганская – 64;
Сумская – 61;
Ровенская – 58;
Хмельницкая – 39;
Житомирская – 38;
Кировоградская – 29;
Херсонская – 26;
Черниговская – 3.
- Степанов рассчитывает, что Украина уже в феврале получит 910 000 доз вакцины против коронавируса.
- 24 января в Украине должен закончиться карантин зимних каникул.
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