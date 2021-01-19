Коронавирус. За сутки в Украине выявлены почти 4000 заболевших, выздоровели 15 000

Вчера, 18 января, в Украине выявили 3 939 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3 034), выздоровели 15 052 пациентов (сутками ранее – 5 236). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 131 ребенок и 238 медиков. Госпитализирован 801 пациент (сутками ранее – 1 304).

Скончались 177 заболевших (сутками ранее – 67).

Официально за 18 января сделано 33 400 тестов на коронавирус (13 247 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 18 734, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 14 666.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 167 655 заболевших COVID-19. 886 248 из них выздоровели, 21 046 – умерли. Проведено почти 6 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 637 новых случаев;

Одесская – 453;

Запорожская – 449;

Харьковская – 237;

Черкасская – 208;

Днепропетровская – 201;

Львовская – 197;

Полтавская – 197;

Донецкая – 174;

Черновицкая – 172;

Киевская – 150;

Ивано-Франковская – 127;

Николаевская – 115;

Закарпатская – 94;

Винницкая – 73;

Волынская – 70;

Тернопольская – 67;

Луганская – 64;

Сумская – 61;

Ровенская – 58;

Хмельницкая – 39;

Житомирская – 38;

Кировоградская – 29;

Херсонская – 26;

Черниговская – 3.

Степанов рассчитывает, что Украина уже в феврале получит 910 000 доз вакцины против коронавируса.

24 января в Украине должен закончиться карантин зимних каникул.

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Денис Юдин

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