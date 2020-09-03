Главврачи некоторых больниц заставляют медиков скрывать заражение COVID-19 на работе - ОП

По информации ОП, руководители больниц поступают так, потому что боятся административного наказания для своих учреждений

Главные врачи некоторых больниц в Украине заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на селекторном совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

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Там не уточнили, кто именно сообщил об этом Зеленскому.

По информации ОП, руководители больниц заставляют скрывать случаи заражения на рабочем месте, потому что боятся административного наказания для своих учреждений.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – сказал Зеленский.

О ситуации с коронавирусом в школах премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, хотя обычно летом эта цифра составляла около 100 человек.

Шмыгаль сообщил, что Кабмин проследит за показателями в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.

За прошедшие сутки, 2 сентября, в Украине выявили 2430 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 ( днем ранее – 2495 ), в том числе 149 детей и 137 медиков. Госпитализировали за это время 416 пациентов.

Больше всего заболевших за прошедшие сутки выявили в Харьковской (301 случай), Тернопольской (242), Львовской (209) областях и в Киеве (280).

Вадим Ребрина

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