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Гололед и снегопад. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды по всей Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 09:57
Гололед и снегопад. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды по всей Украине - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

9 января по всей Украине ухудшится погода, ожидается значительный мокрый снег и гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололед, говорится в сообщении.

Ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской областях, а днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова от 4 до 10 сантиметров. 

Поскольку такая погода может привести к ухудшению транспортного движения на дорогах и улицах, объявлен первый уровень опасности.  

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Владислав Сердюк
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погода в Украине ГСЧС снегопад
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