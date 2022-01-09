Гололед и снегопад. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды по всей Украине

9 января по всей Украине ухудшится погода, ожидается значительный мокрый снег и гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололед, говорится в сообщении.

Ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской областях, а днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова от 4 до 10 сантиметров.

Поскольку такая погода может привести к ухудшению транспортного движения на дорогах и улицах, объявлен первый уровень опасности.

Фото последствий "ледяного апокалипсиса" в конце декабря на юге Украины.

3 января в Киеве впервые за 142 года наблюдений среднесуточная температура составила +4,3°С.

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Владислав Сердюк

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