Гололед и снегопад. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды по всей Украине
09.01.2022, 09:57
Иллюстративное фото: depositphotos.com
9 января по всей Украине ухудшится погода, ожидается значительный мокрый снег и гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололед, говорится в сообщении.
Ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской областях, а днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова от 4 до 10 сантиметров.
Поскольку такая погода может привести к ухудшению транспортного движения на дорогах и улицах, объявлен первый уровень опасности.
- Фото последствий "ледяного апокалипсиса" в конце декабря на юге Украины.
- 3 января в Киеве впервые за 142 года наблюдений среднесуточная температура составила +4,3°С.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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