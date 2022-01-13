Гололед, ветер и мокрый снег. В Украине объявлен оранжевый уровень опасности: карта погоды

Синоптики предупреждают украинцев о стихийных метеорологических явлениях 14 и 15 января по всей стране. Также завтра во всех областях ожидается мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, 14 и 15 января порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах по всей стране, кроме юга, ожидается гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Завтра, 14 января, ночью в западных областях и днем ​​по всей Украине, кроме южной части, порывы ветра достигнут 25-27 м/с. Объявлен второй уровень опасности (оранжевый).

В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению движения или остановке транспорта.

В Киеве 14-15 января порывы ветра ожидаются на уровне 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Завтра по всей стране ожидается мокрый снег с дождем.

15 января в западных и южных регионах будет солнечно. На востоке и севере ожидаются осадки.

3 января в Киеве впервые за 142 года наблюдений среднесуточная температура составила +4,3°С.

В начале месяца синоптики опубликовали прогноз погоды на январь 2022-го.

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Оксана Житнюк

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