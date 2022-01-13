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Гололед, ветер и мокрый снег. В Украине объявлен оранжевый уровень опасности: карта погоды

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 14:06
Гололед, ветер и мокрый снег. В Украине объявлен оранжевый уровень опасности: карта погоды - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Синоптики предупреждают украинцев о стихийных метеорологических явлениях 14 и 15 января по всей стране. Также завтра во всех областях ожидается мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, 14 и 15 января порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах по всей стране, кроме юга, ожидается гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Завтра, 14 января, ночью в западных областях и днем ​​по всей Украине, кроме южной части, порывы ветра достигнут 25-27 м/с. Объявлен второй уровень опасности (оранжевый).

Гололед, ветер и мокрый снег. В Украине объявлен оранжевый уровень опасности: карта погоды

В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению движения или остановке транспорта.

В Киеве 14-15 января порывы ветра ожидаются на уровне 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Завтра по всей стране ожидается мокрый снег с дождем.

Гололед, ветер и мокрый снег. В Украине объявлен оранжевый уровень опасности: карта погоды

15 января в западных и южных регионах будет солнечно. На востоке и севере ожидаются осадки.

Гололед, ветер и мокрый снег. В Украине объявлен оранжевый уровень опасности: карта погоды

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Оксана Житнюк
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