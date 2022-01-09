"Ужасная ситуация". Снегопад в Пакистане: пробка из 1000 машин, десятки погибших – фото

На север Пакистана обрушился сильный снегопад, в результате погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает BBC.

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Из-за туристов, желающих посмотреть на снегопад в городе Мурри, образовалась пробка из 1000 автомобилей.

Среди погибших есть полицейский, его жена и их шестеро детей, а также еще одна семья из пяти человек. По меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях, остальные погибли в результате удушения выхлопным газом.

Более 300 человек, застрявших в снегу, были спасены.

Военные инженеры и войска начали расчищать дороги, ведущие в Мурри.

Эта ситуация была спровоцирована большим количеством людей, желающих посмотреть на заснеженный регион, отмечают в МВД страны. Всего в район к северу от Исламабада за несколько дней прибыло более 100 000 авто.

"Люди столкнулись с ужасной ситуацией", — сказал турист Усман Аббаси, застрявший в городе.

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Владислав Сердюк

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