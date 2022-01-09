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"Ужасная ситуация". Снегопад в Пакистане: пробка из 1000 машин, десятки погибших – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 08:59
Снегопад в Пакистане (Фото - EPA)

На север Пакистана обрушился сильный снегопад, в результате погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает BBC.

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Из-за туристов, желающих посмотреть на снегопад в городе Мурри, образовалась пробка из 1000 автомобилей. 

Среди погибших есть полицейский, его жена и их шестеро детей, а также еще одна семья из пяти человек. По меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях, остальные погибли в результате удушения выхлопным газом.

"Ужасная ситуация". Снегопад в Пакистане: пробка из 1000 машин, десятки погибших – фото

Более 300 человек, застрявших в снегу, были спасены. 

Военные инженеры и войска начали расчищать дороги, ведущие в Мурри.

"Ужасная ситуация". Снегопад в Пакистане: пробка из 1000 машин, десятки погибших – фото

Эта ситуация была спровоцирована большим количеством людей, желающих посмотреть на заснеженный регион, отмечают в МВД страны. Всего в район к северу от Исламабада за несколько дней прибыло более 100 000 авто. 

"Люди столкнулись с ужасной ситуацией", — сказал турист Усман Аббаси, застрявший в городе.

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Владислав Сердюк
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погода пакистан снегопад
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