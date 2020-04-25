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Город и два села в Херсонской области закрывают на карантин из-за коронавируса

Город и два села в Херсонской области закрывают на карантин из-за коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии
25.04.2020, 12:13

Город Алешки и села Левые Солонцы и Малые Копани временно закрывают на карантин

В Херсонской области временно закрывают на карантин три населенных пункта из-за увеличения количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В Нацполиции заявляют, что на карантин закрывают город Алешки, села Левые Солонцы и Малые Копани: "В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях там будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни".

Начиная с 13:00 25 апреля и до 6:00 27 апреля город Алешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд. В городе Алешки будут установлены пять карантинных блокпостов, в Малых Копанях - два, в Левых Солонцах - два.

Полиция просит местных жителей не паниковать. 

  • 9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".
  • Вчера правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.

Читайте также: Как изменится жизнь, когда карантин закончится: инфографика Кабмина

Владислав Сердюк
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Херсонская область карантин коронавирус COVID-19 алешки
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