Графики отключений, "Холостяк", "Игра в кальмара 2": что чаще всего гуглили украинцы в 2025 году
В 2025 году украинцев больше всего интересовали в Google "график отключения света", телепроект "Холостяк 2025" и второй сезон "Игры в кальмара". Об этом свидетельствуют данные исследования запросов в поисковике.
В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Также люди часто искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлию Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.
В категории "Потери" больше всего искали о блогере Анне Жук, политике Андрее Парубие, актере Романе Попове и рок-музыканте Оззи Осборне.
Среди фильмов чаще всего спрашивали о фантастическом боевике "Ущелье". Второе и третье места заняли готический фильм ужасов "Носферату" и драма "Хорошая плохая девочка". В десятку попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", "Анора" и новая версия фильма о Дракуле.
Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон "Игры в кальмара". В топ попали также новый сезон "Венздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" и "Кохання та полум'я"; турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров".
В категории "Покупки" чаще всего интересовались игрушкой "лабубу". Также украинцы спрашивали о приобретении пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.
В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания.
Полный список популярных в 2025 году запросов
Самые популярные запросы года:
- График отключения света
- Холостяк 2025
- Игра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелье
- Гангстерленд
- Евровидение 2025
- НАБУ
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлия Свириденко
- Тимур Миндич
- Макс Корж
- Мелания Трамп
- Леся Никитюк
- Константин Темляк
- Геннадий Труханов
- Джозеф Паркер
Ушли навсегда:
- Анна Жук
- Андрей Парубий
- Роман Попов
- Оззи Осборн
- Максим Нелипа
- Евгения Добровольская
- Тигран Кеосаян
- Чарли Кирк
- Юрий Николаев
- Халк Хоган
Вопрос: "Что такое?":
- Белый билет
- НАБУ
- Мобилизационное распоряжение
- Договор пожизненного содержания
- ТрО
- Отпуск за счет службы
- Военная присяга
- Социальное сопровождение ветеранов
- Военный учет
- Растаможка на ВСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пикап для ВСУ
- Айфон 17
- Женская военная форма
- Красивая вышиванка
- Экофло
- Дрогобычская соль
- Военные облигации
- Валюта в банке
- Генератор
Фильм:
- Ущелье
- Носферату
- Хорошая плохая девочка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша вина
- Микки 17
- Лило и Стич
- 28 лет спустя
Сериал года:
- Игра в кальмара 2 сезон
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- "Зворотній напрямок"
- "Будиночок на щастя" 6 сезон
- Джинни и Джорджия
- День шакала
- Далекий город
- "Кохання та полум'я"
- Бункер миллиардеров
- В 2024 году самым популярным запросом также был график отключения света. Также людей интересовали чемпионат Европы по футболу и Сырский.
