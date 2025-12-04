Графики отключений, "Холостяк", "Игра в кальмара 2": что чаще всего гуглили украинцы в 2025 году

Украинцы также интересовались, что такое "ТрО", "белый билет", "военная присяга" и "НАБУ"

Google (Фото: EPA / Filip Singer)

В 2025 году украинцев больше всего интересовали в Google "график отключения света", телепроект "Холостяк 2025" и второй сезон "Игры в кальмара". Об этом свидетельствуют данные исследования запросов в поисковике.

В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Также люди часто искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлию Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

В категории "Потери" больше всего искали о блогере Анне Жук, политике Андрее Парубие, актере Романе Попове и рок-музыканте Оззи Осборне.

Среди фильмов чаще всего спрашивали о фантастическом боевике "Ущелье". Второе и третье места заняли готический фильм ужасов "Носферату" и драма "Хорошая плохая девочка". В десятку попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", "Анора" и новая версия фильма о Дракуле.

Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон "Игры в кальмара". В топ попали также новый сезон "Венздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" и "Кохання та полум'я"; турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров".

В категории "Покупки" чаще всего интересовались игрушкой "лабубу". Также украинцы спрашивали о приобретении пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания.

Полный список популярных в 2025 году запросов

Самые популярные запросы года:

График отключения света Холостяк 2025 Игра в кальмара 2 Лабубу Усик Дюбуа Венздей 2 сезон Ущелье Гангстерленд Евровидение 2025 НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Усик Тарас Цимбалюк Юлия Свириденко Тимур Миндич Макс Корж Мелания Трамп Леся Никитюк Константин Темляк Геннадий Труханов Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

Анна Жук Андрей Парубий Роман Попов Оззи Осборн Максим Нелипа Евгения Добровольская Тигран Кеосаян Чарли Кирк Юрий Николаев Халк Хоган

Вопрос: "Что такое?":

Белый билет НАБУ Мобилизационное распоряжение Договор пожизненного содержания ТрО Отпуск за счет службы Военная присяга Социальное сопровождение ветеранов Военный учет Растаможка на ВСУ

Покупка:

Лабубу Пикап для ВСУ Айфон 17 Женская военная форма Красивая вышиванка Экофло Дрогобычская соль Военные облигации Валюта в банке Генератор

Фильм:

Ущелье Носферату Хорошая плохая девочка Майнкрафт Анора Дракула 2025 Наша вина Микки 17 Лило и Стич 28 лет спустя

Сериал года:

Игра в кальмара 2 сезон Венздей 2 сезон Гангстерленд "Зворотній напрямок" "Будиночок на щастя" 6 сезон Джинни и Джорджия День шакала Далекий город "Кохання та полум'я" Бункер миллиардеров

Самые популярные запросы украинцев – 2025 (Фото: Google)