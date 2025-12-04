Графики отключений, "Холостяк", "Игра в кальмара 2": что чаще всего гуглили украинцы в 2025 году
Google (Фото: EPA / Filip Singer)

В 2025 году украинцев больше всего интересовали в Google "график отключения света", телепроект "Холостяк 2025" и второй сезон "Игры в кальмара". Об этом свидетельствуют данные исследования запросов в поисковике.

В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Также люди часто искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлию Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

Читайте также
"Холостяк". Почему люди ищут любовь на телевидении, а мы это смотрим?

В категории "Потери" больше всего искали о блогере Анне Жук, политике Андрее Парубие, актере Романе Попове и рок-музыканте Оззи Осборне.

Среди фильмов чаще всего спрашивали о фантастическом боевике "Ущелье". Второе и третье места заняли готический фильм ужасов "Носферату" и драма "Хорошая плохая девочка". В десятку попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", "Анора" и новая версия фильма о Дракуле.

Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон "Игры в кальмара". В топ попали также новый сезон "Венздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" и "Кохання та полум'я"; турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров".

В категории "Покупки" чаще всего интересовались игрушкой "лабубу". Также украинцы спрашивали о приобретении пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания.

Полный список популярных в 2025 году запросов

Самые популярные запросы года:

  1. График отключения света
  2. Холостяк 2025
  3. Игра в кальмара 2
  4. Лабубу
  5. Усик Дюбуа
  6. Венздей 2 сезон
  7. Ущелье
  8. Гангстерленд
  9. Евровидение 2025
  10. НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  1. Александр Усик
  2. Тарас Цимбалюк
  3. Юлия Свириденко
  4. Тимур Миндич
  5. Макс Корж
  6. Мелания Трамп
  7. Леся Никитюк
  8. Константин Темляк
  9. Геннадий Труханов
  10. Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

  1. Анна Жук
  2. Андрей Парубий
  3. Роман Попов
  4. Оззи Осборн
  5. Максим Нелипа
  6. Евгения Добровольская
  7. Тигран Кеосаян
  8. Чарли Кирк
  9. Юрий Николаев
  10. Халк Хоган

Вопрос: "Что такое?":

  1. Белый билет
  2. НАБУ
  3. Мобилизационное распоряжение
  4. Договор пожизненного содержания
  5. ТрО
  6. Отпуск за счет службы
  7. Военная присяга
  8. Социальное сопровождение ветеранов
  9. Военный учет
  10. Растаможка на ВСУ

Покупка:

  1. Лабубу
  2. Пикап для ВСУ
  3. Айфон 17
  4. Женская военная форма
  5. Красивая вышиванка
  6. Экофло
  7. Дрогобычская соль
  8. Военные облигации
  9. Валюта в банке
  10. Генератор

Фильм:

  1. Ущелье
  2. Носферату
  3. Хорошая плохая девочка
  4. Майнкрафт
  5. Анора
  6. Дракула 2025
  7. Наша вина
  8. Микки 17
  9. Лило и Стич
  10. 28 лет спустя

Сериал года:

  1. Игра в кальмара 2 сезон
  2. Венздей 2 сезон
  3. Гангстерленд
  4. "Зворотній напрямок"
  5. "Будиночок на щастя" 6 сезон
  6. Джинни и Джорджия
  7. День шакала
  8. Далекий город
  9. "Кохання та полум'я"
  10. Бункер миллиардеров
Графики отключений, "Холостяк", "Игра в кальмара 2": что чаще всего гуглили украинцы в 2025 году
Самые популярные запросы украинцев – 2025 (Фото: Google)
  • В 2024 году самым популярным запросом также был график отключения света. Также людей интересовали чемпионат Европы по футболу и Сырский.
рейтингGoogleинтернет