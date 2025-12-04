Графіки відключень, "Холостяк", "Гра в кальмара 2": що найчастіше гуглили українці у 2025 році

Українці також цікавились, що таке "ТрО", "білий квиток", "військова присяга" та "НАБУ"

Google (Фото: EPA / Filip Singer)

В 2025 році українців найбільше цікавили в Google "графік відключення світла", телепроєкт "Холостяк 2025" та другий сезон "Гри в кальмара". Про це свідчать дані дослідження запитів у пошуковику.

У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також люди часто шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

У категорії "Втрати" найбільше шукали про блогерку Анну Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Серед фільмів найчастіше запитували про фантастичний бойовик "Ущелина". Друге і третє місця посіли готичний фільм жахів "Носферату" та драма "Хороша погана дівчинка". До десятки потрапили фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри "Майнкрафт", "Анора" та нова версія фільму про Дракулу.

Лідером у категорії телевізійних серіалів став другий сезон "Гри в кальмара". У топ потрапили також новий сезон "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські серіали "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" та "Кохання та полум'я"; турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів".

У категорії "Покупки" найчастіше цікавились іграшкою "лабубу". Також українці запитували про придбання пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання.

Повний список популярних у 2025 році запитів

Найпопулярніші запити року:

Графік відключення світла Холостяк 2025 Гра в кальмара 2 Лабубу Усик Дюбуа Венздей 2 сезон Ущелина Гангстерленд Євробачення 2025 НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик Тарас Цимбалюк Юлія Свириденко Тімур Міндіч Макс Корж Меланія Трамп Леся Нікітюк Костянтин Темляк Геннадій Труханов Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

Анна Жук Андрій Парубій Роман Попов Оззі Осборн Максим Неліпа Євгенія Добровольська Тигран Кеосаян Чарлі Кірк Юрій Ніколаєв Халк Хоган

Питання: "Що таке?":

Білий квиток НАБУ Мобілізаційне розпорядження Договір довічного утримання ТрО Відпустка за рахунок служби Військова присяга Соціальний супровід ветеранів Військовий облік Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

Лабубу Пікап для ЗСУ Айфон 17 Жіноча військова форма Гарна вишиванка Екофло Дрогобицька сіль Військові облігації Валюта в банку Генератор

Фільм:

Ущелина Носферату Хороша погана дівчинка Майнкрафт Анора Дракула 2025 Наша провина Мікі 17 Ліло і Стіч 28 років потому

Серіал року:

Гра в кальмара 2 сезон Венздей 2 сезон Гангстерленд Зворотній напрямок Будиночок на щастя 6 сезон Джінні і Джорджія День шакала Далеке місто Кохання та полум'я Бункер мільярдерів

Найпопулярніші запити українців – 2025 (Фото: Google)