Графіки відключень, "Холостяк", "Гра в кальмара 2": що найчастіше гуглили українці у 2025 році
В 2025 році українців найбільше цікавили в Google "графік відключення світла", телепроєкт "Холостяк 2025" та другий сезон "Гри в кальмара". Про це свідчать дані дослідження запитів у пошуковику.
У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також люди часто шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.
У категорії "Втрати" найбільше шукали про блогерку Анну Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.
Серед фільмів найчастіше запитували про фантастичний бойовик "Ущелина". Друге і третє місця посіли готичний фільм жахів "Носферату" та драма "Хороша погана дівчинка". До десятки потрапили фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри "Майнкрафт", "Анора" та нова версія фільму про Дракулу.
Лідером у категорії телевізійних серіалів став другий сезон "Гри в кальмара". У топ потрапили також новий сезон "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські серіали "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" та "Кохання та полум'я"; турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів".
У категорії "Покупки" найчастіше цікавились іграшкою "лабубу". Також українці запитували про придбання пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.
У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання.
Повний список популярних у 2025 році запитів
Найпопулярніші запити року:
- Графік відключення світла
- Холостяк 2025
- Гра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелина
- Гангстерленд
- Євробачення 2025
- НАБУ
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлія Свириденко
- Тімур Міндіч
- Макс Корж
- Меланія Трамп
- Леся Нікітюк
- Костянтин Темляк
- Геннадій Труханов
- Джозеф Паркер
Пішли назавжди:
- Анна Жук
- Андрій Парубій
- Роман Попов
- Оззі Осборн
- Максим Неліпа
- Євгенія Добровольська
- Тигран Кеосаян
- Чарлі Кірк
- Юрій Ніколаєв
- Халк Хоган
Питання: "Що таке?":
- Білий квиток
- НАБУ
- Мобілізаційне розпорядження
- Договір довічного утримання
- ТрО
- Відпустка за рахунок служби
- Військова присяга
- Соціальний супровід ветеранів
- Військовий облік
- Розмитнення на ЗСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пікап для ЗСУ
- Айфон 17
- Жіноча військова форма
- Гарна вишиванка
- Екофло
- Дрогобицька сіль
- Військові облігації
- Валюта в банку
- Генератор
Фільм:
- Ущелина
- Носферату
- Хороша погана дівчинка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша провина
- Мікі 17
- Ліло і Стіч
- 28 років потому
Серіал року:
- Гра в кальмара 2 сезон
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Зворотній напрямок
- Будиночок на щастя 6 сезон
- Джінні і Джорджія
- День шакала
- Далеке місто
- Кохання та полум'я
- Бункер мільярдерів
- В 2024 році найпопулярнішим запитом також був графік відключення світла. Також людей цікавили чемпіонат Європи з футболу і Сирський.
