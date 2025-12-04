Графіки відключень, "Холостяк", "Гра в кальмара 2": що найчастіше гуглили українці у 2025 році
Google (Фото: EPA / Filip Singer)

В 2025 році українців найбільше цікавили в Google "графік відключення світла", телепроєкт "Холостяк 2025" та другий сезон "Гри в кальмара". Про це свідчать дані дослідження запитів у пошуковику.

У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також люди часто шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

Читайте також
"Холостяк". Чому люди шукають любов на телебаченні, а ми це дивимось?

У категорії "Втрати" найбільше шукали про блогерку Анну Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Серед фільмів найчастіше запитували про фантастичний бойовик "Ущелина". Друге і третє місця посіли готичний фільм жахів "Носферату" та драма "Хороша погана дівчинка". До десятки потрапили фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри "Майнкрафт", "Анора" та нова версія фільму про Дракулу.

Лідером у категорії телевізійних серіалів став другий сезон "Гри в кальмара". У топ потрапили також новий сезон "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські серіали "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" та "Кохання та полум'я"; турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів".

У категорії "Покупки" найчастіше цікавились іграшкою "лабубу". Також українці запитували про придбання пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання.

Повний список популярних у 2025 році запитів

Найпопулярніші запити року:

  1. Графік відключення світла
  2. Холостяк 2025
  3. Гра в кальмара 2
  4. Лабубу
  5. Усик Дюбуа
  6. Венздей 2 сезон
  7. Ущелина
  8. Гангстерленд
  9. Євробачення 2025
  10. НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  1. Олександр Усик
  2. Тарас Цимбалюк
  3. Юлія Свириденко
  4. Тімур Міндіч
  5. Макс Корж
  6. Меланія Трамп
  7. Леся Нікітюк
  8. Костянтин Темляк
  9. Геннадій Труханов
  10. Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

  1. Анна Жук
  2. Андрій Парубій
  3. Роман Попов
  4. Оззі Осборн
  5. Максим Неліпа
  6. Євгенія Добровольська
  7. Тигран Кеосаян
  8. Чарлі Кірк
  9. Юрій Ніколаєв
  10. Халк Хоган

Питання: "Що таке?":

  1. Білий квиток
  2. НАБУ
  3. Мобілізаційне розпорядження
  4. Договір довічного утримання
  5. ТрО
  6. Відпустка за рахунок служби
  7. Військова присяга
  8. Соціальний супровід ветеранів
  9. Військовий облік
  10. Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

  1. Лабубу
  2. Пікап для ЗСУ
  3. Айфон 17
  4. Жіноча військова форма
  5. Гарна вишиванка
  6. Екофло
  7. Дрогобицька сіль
  8. Військові облігації
  9. Валюта в банку
  10. Генератор

Фільм:

  1. Ущелина
  2. Носферату
  3. Хороша погана дівчинка
  4. Майнкрафт
  5. Анора
  6. Дракула 2025
  7. Наша провина
  8. Мікі 17
  9. Ліло і Стіч
  10. 28 років потому

Серіал року:

  1. Гра в кальмара 2 сезон
  2. Венздей 2 сезон
  3. Гангстерленд
  4. Зворотній напрямок
  5. Будиночок на щастя 6 сезон
  6. Джінні і Джорджія
  7. День шакала
  8. Далеке місто
  9. Кохання та полум'я
  10. Бункер мільярдерів
Графіки відключень, "Холостяк", "Гра в кальмара 2": що найчастіше гуглили українці у 2025 році
Найпопулярніші запити українців – 2025 (Фото: Google)
  • В 2024 році найпопулярнішим запитом також був графік відключення світла. Також людей цікавили чемпіонат Європи з футболу і Сирський.
рейтингGoogleінтернет