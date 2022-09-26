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Харьковский сурок-предсказатель Тимка пережил оккупацию

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 20:29
Харьковский сурок-предсказатель Тимка пережил оккупацию - Фото
Фото: ХНУ им. Каразина

Во время сентябрьского контрнаступления Вооруженных Сил Украины из-под оккупации было освобождено село Нестеровка, где живет сурак-предсказатель Тимка. Издание Суспильне поинтересовалось в Харьковском университете имени Каразина о его судьбе. Как выяснилось, животное выжило.

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"Все наши сурки живы и здоровы. Все хорошо. Ухаживали пристально. Они получали все необходимое", – рассказал заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического факультета ХНУ Владимир Грубник.

В оккупации с сурками были двое надзирателей, работники лаборатории. Бабаки все это время жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.

"У Тимки все хорошо, он уже готовится отдыхать", – рассказал Грубник.

Он надеется, что в феврале сурок сделает "предсказение" весны на биостанции, как и каждую зиму до полномасштабного российского вторжения.

  • Традиция отмечать день сурка пришла в Украину из США. Ежегодно в начале февраля животное будят – если оно увидит свою тень, то зима в этом году будет затяжной, а весна – прохладной.
Андрій Водяний
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