Харьковский сурок-предсказатель Тимка пережил оккупацию
Во время сентябрьского контрнаступления Вооруженных Сил Украины из-под оккупации было освобождено село Нестеровка, где живет сурак-предсказатель Тимка. Издание Суспильне поинтересовалось в Харьковском университете имени Каразина о его судьбе. Как выяснилось, животное выжило.
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"Все наши сурки живы и здоровы. Все хорошо. Ухаживали пристально. Они получали все необходимое", – рассказал заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического факультета ХНУ Владимир Грубник.
В оккупации с сурками были двое надзирателей, работники лаборатории. Бабаки все это время жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.
"У Тимки все хорошо, он уже готовится отдыхать", – рассказал Грубник.
Он надеется, что в феврале сурок сделает "предсказение" весны на биостанции, как и каждую зиму до полномасштабного российского вторжения.
- Традиция отмечать день сурка пришла в Украину из США. Ежегодно в начале февраля животное будят – если оно увидит свою тень, то зима в этом году будет затяжной, а весна – прохладной.
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