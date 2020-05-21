Холодные ночи, прохладные дни: какой будет погода - карта

Цветение сирени (Фото: pixabay.com)

21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер северо-западный, 5-12 м /с, на западе и севере с сильными порывами. "Ближайшие две-три ночи - высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Днем ожидается + 12, +18 градусов, на юге местами до +20 градусов.

В Киеве днем ​​- периодически дождь. Температура воздуха днем ​​+14 градусов.

"В дальнейшем - холодные ночи, прохладные дни", - добавила синоптик.

18 мая синоптики предупреждали о штормовом ветре.

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