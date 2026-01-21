Имитировал расстрел, бил и угрожал. Разоблачен заместитель командира, который издевался над военными

Офицер стрелял в подчиненных и избил их после того, как они опубликовали его разговор с угрозами в соцсети

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Заместитель командира одного из батальонов, который дислоцировался в Сумской области, издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, противоправные действия начались после того, как двое военных записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого он угрожал расстрелом в случае отказа выполнять его указания. Впоследствии один из военных обнародовал эту запись в соцсети.

После обнародования видео командир начал целенаправленно преследовать этих подчиненных, сообщили в ГБР. Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, офицер выстроил их, достал табельный пистолет и пять раз выстрелил – под ноги и над головами, имитируя расстрел.

После этого командир избил солдат военным шлемом, нанеся удары по туловищу и голове. У одного из солдат в результате этих действий разорвался мениск, а сам шлем деформировался. Однако и после этого видео не было удалено, и, по данным ГБР, командир усилил давление.

Как выяснило следствие, офицер приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, с которого выложили в сеть видео, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших. Ранение подчиненного он приказал оформить как "самокалечение". Следствие установило еще один эпизод насилия со стороны подозреваемого. Он имел рабочий конфликт с другим заместителем командира батальона. Перед совещанием офицер ударил его в голову, причинив телесные повреждения.

Военному инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти. Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе, ему может грозить до 12 лет за решеткой. ГБР уже завершило расследование и направило обвинительный акт в суд.

Пострадавший (Фото: ГБР)

Обувь пострадавшего (Фото: ГБР)