Імітував розстріл, бив та погрожував. Викрито заступника командира, який знущався з військових

Офіцер стріляв у підлеглих та побив їх після того, як вони опублікували його розмову з погрозами в соцмережі

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Заступник командира одного з батальйонів, який дислокувався у Сумській області, знущався з підлеглих та застосовував до них жорстоке насильство. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, протиправні дії почалися після того, як двоє військових записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої він погрожував розстрілом у разі відмови виконувати його вказівки. Згодом один із військових оприлюднив цей запис у соцмережі.

Після оприлюднення відео командир почав цілеспрямовано переслідувати цих підлеглих, повідомили в ДБР. Щоб змусити їх видалити відео та публічно вибачитися, офіцер вишикував їх, дістав табельний пістолет і п’ять разів вистрілив – під ноги та над головами, імітуючи розстріл.

Після цього командир побив солдатів військовим шоломом, завдавши ударів по тулубу та голові. У одного з підлеглих внаслідок цих дій розірвався меніск, а сам шолом деформувався. Однак і після цього відео не було видалене, і, за даними ДБР, командир посилив тиск.

Як з'ясувало слідство, офіцер наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, з якого виклали в мережу відео, а потім прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Поранення підлеглого він наказав оформити як "самоскалічення". Слідство встановило ще один епізод насильства з боку підозрюваного. Він мав робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону. Перед нарадою офіцер вдарив його в голову, спричинивши тілесні ушкодження.

Військовому інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади. Наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі, йому може загрожувати до 12 років за ґратами. ДБР вже завершило розслідування та скерувало обвинувальний акт до суду.

Постраждалий (Фото: ДБР)

Взуття постраждалого (Фото: ДБР)