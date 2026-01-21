Імітував розстріл, бив та погрожував. Викрито заступника командира, який знущався з військових
Заступник командира одного з батальйонів, який дислокувався у Сумській області, знущався з підлеглих та застосовував до них жорстоке насильство. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, протиправні дії почалися після того, як двоє військових записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої він погрожував розстрілом у разі відмови виконувати його вказівки. Згодом один із військових оприлюднив цей запис у соцмережі.
Після оприлюднення відео командир почав цілеспрямовано переслідувати цих підлеглих, повідомили в ДБР. Щоб змусити їх видалити відео та публічно вибачитися, офіцер вишикував їх, дістав табельний пістолет і п’ять разів вистрілив – під ноги та над головами, імітуючи розстріл.
Після цього командир побив солдатів військовим шоломом, завдавши ударів по тулубу та голові. У одного з підлеглих внаслідок цих дій розірвався меніск, а сам шолом деформувався. Однак і після цього відео не було видалене, і, за даними ДБР, командир посилив тиск.
Як з'ясувало слідство, офіцер наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, з якого виклали в мережу відео, а потім прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Поранення підлеглого він наказав оформити як "самоскалічення". Слідство встановило ще один епізод насильства з боку підозрюваного. Він мав робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону. Перед нарадою офіцер вдарив його в голову, спричинивши тілесні ушкодження.
Військовому інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади. Наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі, йому може загрожувати до 12 років за ґратами. ДБР вже завершило розслідування та скерувало обвинувальний акт до суду.
- У жовтні біло викрито командира, який відправив підлеглих класти бруківку та встановлювати пам'ятник на Львівщині.
- У листопаді стало відомо, що на Прикарпатті підполковник побив військовозобов’язаного, унаслідок чого він втратив орган.
Коментарі (0)