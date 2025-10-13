ДБР: Офіцер відправив військових класти бруківку й встановлювали пам'ятники на Львівщині

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Заступник командира однієї з військових частин у Львівській області відправляв військовослужбовців класти бруківку, робити ремонт у його будинку й встановлювати пам’ятники на могилах. Йому повідомили про підозру, інформує Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник командира "допомагав" знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. На його прохання командир виділив кількох військових, які фактично працювали на підприємця.

Зафіксовано, що впродовж березня-вересня 2025 року ці військові вкладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області. Роботи виконували на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав договори. Водночас військові отримували зарплату й інші виплати за місцем служби.

Також правоохоронці встановили, що під час відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку у Вінницькій області. Крім того, вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.

За попередніми даними, посадовець також перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій і підбурював того до самовільного залишення частини.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Чоловіка узяли під варту із правом внесення 1 млн грн застави та відсторонили від посади.

