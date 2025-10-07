ДБР: Офіцер відправив солдатів крутити шаурму у Покровському районі замість служби

Замість служби у війську бійці ЗСУ близько двох років крутили шаурму і ремонтували будинок свого керівника, заявило ДБР

Затримання (ФОТО: ДБР)

Посадовця однієї з військових частин на Донеччині обвинувачують у тому, що він упродовж двох років відправляв двох підлеглих виконувати будівельні й господарські роботи у своєму будинку та продавати шаурму у кіоску, що належав його дружині. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці стверджують, що дружина офіцера фактично керувала "службою" військовослужбовців, розподіляючи обов’язки й контролюючи заробіток.

"Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, разом з тим щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, також і виплати за нібито участь у бойових діях", – розповіли у ДБР.

Слідство стверджує, що дії обвинуваченого завдали державі збитків на понад 4 млн грн.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду, офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Їх звинувачують в ухиленні від несення військової служби.