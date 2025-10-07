ДБР: Офіцер відправив солдатів крутити шаурму у Покровському районі замість служби
Посадовця однієї з військових частин на Донеччині обвинувачують у тому, що він упродовж двох років відправляв двох підлеглих виконувати будівельні й господарські роботи у своєму будинку та продавати шаурму у кіоску, що належав його дружині. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Правоохоронці стверджують, що дружина офіцера фактично керувала "службою" військовослужбовців, розподіляючи обов’язки й контролюючи заробіток.
"Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, разом з тим щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, також і виплати за нібито участь у бойових діях", – розповіли у ДБР.
Слідство стверджує, що дії обвинуваченого завдали державі збитків на понад 4 млн грн.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду, офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Їх звинувачують в ухиленні від несення військової служби.
- 30 квітня командир однієї з військових частин Одеської області отримав підозру за те, що використовував чотирьох підлеглих бійців для ремонту квартири цивільної дружини.
- 23 вересня слідчі затримали командира однієї з військових частин Рівного, якого підозрюють у змушенні підлеглих будувати йому будинок.
