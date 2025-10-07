ГБР: Офицер отправил солдат крутить шаурму в Покровском районе вместо службы
Чиновника одной из воинских частей в Донецкой области обвиняют в том, что он в течение двух лет отправлял двух подчиненных выполнять строительные и хозяйственные работы в своем доме и продавать шаурму в киоске, принадлежащем его жене. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Правоохранители утверждают, что жена офицера фактически руководила "службой" военнослужащих, распределяя обязанности и контролируя заработок.
"Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях", – рассказали в ГБР.
Следствие утверждает, что действия обвиняемого нанесли государству ущерб на более 4 млн грн.
Обвинительный акт уже направлен в суд, офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли незаконные указания своего командира. Их обвиняют в уклонении от несения военной службы.
- 30 апреля командир одной из воинских частей Одесской области получил подозрение за то, что использовал четырех подчиненных бойцов для ремонта квартиры гражданской жены.
- 23 сентября следователи задержали командира одной из воинских частей Ровно, которого подозревают в принуждении подчиненных строить ему дом.
Комментарии (0)