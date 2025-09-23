ГБР: Задержан офицер, который привлек подчиненных к строительству своего дома

Вместо военной службы, подчиненные командира ВСУ полтора года строили ему дом. Государству нанесен ущерб на 1,3 млн грн

Задержание (Фото: ГБР)

Следователи задержали командира одной из воинских частей Ровно, который подозревается в принуждении подчиненных строить ему дом. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как выяснили правоохранители, к проведению строительных работ, вместо несения службы, командир привлек трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области.

Указанные военные "на бумаге" оставались на месте дислокации в Ровно, а затем ежемесячно получали зарплату.

Строительство продолжалось более полутора лет – с марта 2024-го. За это время из бюджета воинской части противоправно выплатили более 1,3 млн грн.

17 сентября на месте строительства провели обыски и обнаружили там двух из вышеуказанных военных. Сейчас они уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один "строитель" с июля несет службу в Сумской области.

Во время обысков правоохранители нашли грамоты для подчиненных, которые руководитель выписывал "за добросовестную службу", когда те выполняли его отдельное поручение во Львовской области.

Командир задержан и объявлено подозрение в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинивших тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц.

Он арестован с правом на внесение 1,3 млн грн залога. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

